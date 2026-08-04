4e Rallye Equestre/Pedestre salle des Mille Club rue principale Mansac

Informations pratiques

Mansac

4e Rallye Equestre/Pedestre

salle des Mille Club rue principale la Rivière de Mansac Mansac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Organisé par Les Chemins de Mansac, à la Rivière de Mansac à la salle des Mille Clubs.

3 circuits de 11 à 22 kms avec un casse-croute Corrézien sur le parcours.

Repas Cow-boy sur réservation obligatoire à l’avance.

Buvette sur place

Ambiance festive assurée ! On vous attends nombreux ! Attention places limitées pour les cavaliers. Possibilité d’arriver la veille sur demande.

Accueil de 7h à 9h (départ libre)

Rallye seul cavalier 13€

Repas seul adulte 16€

Enfant -12ans 8€

Marcheurs et accompagnants 8€

Formule complète (rando + rallye + repas) 21€

Formule complète enfant (rando + repas) 14€

Inscription obligatoire avant le 16 septembre 2026, au 06 84 13 28 92 ou sur https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-de-mansac/evenements/5-eme-rallye-equestre-et-pedestre-la-riviere-de-mansac .

salle des Mille Club rue principale la Rivière de Mansac Mansac 19520 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 28 92

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English : 4e Rallye Equestre/Pedestre

L’événement 4e Rallye Equestre/Pedestre Mansac a été mis à jour le 2026-08-13 par Brive Tourisme