4e Rallye Equestre/Pedestre salle des Mille Club rue principale Mansac
dimanche 20 septembre 2026 · salle des Mille Club rue principale · Mansac
Informations pratiques
Mansac
4e Rallye Equestre/Pedestre
salle des Mille Club rue principale la Rivière de Mansac Mansac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Organisé par Les Chemins de Mansac, à la Rivière de Mansac à la salle des Mille Clubs.
3 circuits de 11 à 22 kms avec un casse-croute Corrézien sur le parcours.
Repas Cow-boy sur réservation obligatoire à l’avance.
Buvette sur place
Ambiance festive assurée ! On vous attends nombreux ! Attention places limitées pour les cavaliers. Possibilité d’arriver la veille sur demande.
Accueil de 7h à 9h (départ libre)
Rallye seul cavalier 13€
Repas seul adulte 16€
Enfant -12ans 8€
Marcheurs et accompagnants 8€
Formule complète (rando + rallye + repas) 21€
Formule complète enfant (rando + repas) 14€
Inscription obligatoire avant le 16 septembre 2026, au 06 84 13 28 92 ou sur https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-de-mansac/evenements/5-eme-rallye-equestre-et-pedestre-la-riviere-de-mansac .
salle des Mille Club rue principale la Rivière de Mansac Mansac 19520 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 28 92
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English : 4e Rallye Equestre/Pedestre
L’événement 4e Rallye Equestre/Pedestre Mansac a été mis à jour le 2026-08-13 par Brive Tourisme