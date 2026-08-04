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AGENDA · Mansac

4e Rallye Equestre/Pedestre salle des Mille Club rue principale Mansac

dimanche 20 septembre 2026 · salle des Mille Club rue principale · Mansac

4e Rallye Equestre/Pedestre salle des Mille Club rue principale Mansac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
salle des Mille Club rue principale
Adresse
la Rivière de Mansac
Ville
19520 Mansac
Département
Corrèze
Tarif

Mansac

4e Rallye Equestre/Pedestre

salle des Mille Club rue principale la Rivière de Mansac Mansac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Organisé par Les Chemins de Mansac, à la Rivière de Mansac à la salle des Mille Clubs.

3 circuits de 11 à 22 kms avec un casse-croute Corrézien sur le parcours.

Repas Cow-boy sur réservation obligatoire à l’avance.
Buvette sur place

Ambiance festive assurée ! On vous attends nombreux ! Attention places limitées pour les cavaliers. Possibilité d’arriver la veille sur demande.
Accueil de 7h à 9h (départ libre)
Rallye seul cavalier 13€
Repas seul adulte 16€
Enfant -12ans 8€
Marcheurs et accompagnants 8€
Formule complète (rando + rallye + repas) 21€
Formule complète enfant (rando + repas) 14€

Inscription obligatoire avant le 16 septembre 2026, au 06 84 13 28 92 ou sur https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-de-mansac/evenements/5-eme-rallye-equestre-et-pedestre-la-riviere-de-mansac   .

salle des Mille Club rue principale la Rivière de Mansac Mansac 19520 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 28 92 

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English : 4e Rallye Equestre/Pedestre

L’événement 4e Rallye Equestre/Pedestre Mansac a été mis à jour le 2026-08-13 par Brive Tourisme