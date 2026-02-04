4e salon automobile de Brou Brou
Centre-ville Brou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 09:30:00
fin : 2026-03-22 16:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Salon autos, motos, cyclos, solex, mobylettes, camions, tracteurs, d’hier et d’aujourd’hui organisé par l’Union de Commerces Industries et Artisans (UCIA) de Brou.
Tombola
Salon d’hier et d’aujourd’hui
Animation par Rom’ Anim
Exposition Place de l’Hôtel de Ville, Place des Halles, Place d’Armes, Place du Dauphin, rue de la Chevalerie, rue des Changes. .
Centre-ville Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Car, motorcycle, cyclos, solex, moped, truck and tractor show, yesterday and today, organized by the Union de Commerces Industries et Artisans (UCIA) de Brou.
L’événement 4e salon automobile de Brou Brou a été mis à jour le 2026-02-12 par OT GRAND CHATEAUDUN