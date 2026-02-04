4e salon automobile de Brou

Centre-ville Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 09:30:00

fin : 2026-03-22 16:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Salon autos, motos, cyclos, solex, mobylettes, camions, tracteurs, d’hier et d’aujourd’hui organisé par l’Union de Commerces Industries et Artisans (UCIA) de Brou.

Tombola

Salon d’hier et d’aujourd’hui

Animation par Rom’ Anim

Exposition Place de l’Hôtel de Ville, Place des Halles, Place d’Armes, Place du Dauphin, rue de la Chevalerie, rue des Changes. .

Centre-ville Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Car, motorcycle, cyclos, solex, moped, truck and tractor show, yesterday and today, organized by the Union de Commerces Industries et Artisans (UCIA) de Brou.

L’événement 4e salon automobile de Brou Brou a été mis à jour le 2026-02-12 par OT GRAND CHATEAUDUN