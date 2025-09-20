4e Salon Shopping et Bien-être Salle polyvalente Landeleau
Salle polyvalente Rue des écoles Landeleau Finistère
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Les associations Bien-être en Centre Finistère en collaboration avec Papill’Ongles Breizh ont le plaisir de vous convier au 4e Salon Shopping et Bien-être les 20 et 21 septembre à Landeleau.
> 10h 14h Patricia Fink: perdre du poids autrement: simplicité, bien-être et efficacité. Des outils efficaces
> 14h 15h Vanessa Gourmelin Van’Esprit Nature: Les pierres qui soignent, les objets qui protègent: un héritage mystique
> 15h 15h30 Nadine Pennec: Magnétothérapie Magnetix: une approche naturelle pour soulager et harmoniser
> 15h30 16h00 Valérie Prieto Mansala: Lithothérapie: comprendre et expérimenter les bienfaits des minéraux
> 16h 17h Jean-Luc Rosnen: L’âme témoin de votre bien-être. Et si elle avait un message pour vous. .
