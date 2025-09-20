4e Salon Shopping et Bien-être Salle polyvalente Landeleau

Salle polyvalente Rue des écoles Landeleau Finistère

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Les associations Bien-être en Centre Finistère en collaboration avec Papill’Ongles Breizh ont le plaisir de vous convier au 4e Salon Shopping et Bien-être les 20 et 21 septembre à Landeleau.

> 10h 14h Patricia Fink: perdre du poids autrement: simplicité, bien-être et efficacité. Des outils efficaces

> 14h 15h Vanessa Gourmelin Van’Esprit Nature: Les pierres qui soignent, les objets qui protègent: un héritage mystique

> 15h 15h30 Nadine Pennec: Magnétothérapie Magnetix: une approche naturelle pour soulager et harmoniser

> 15h30 16h00 Valérie Prieto Mansala: Lithothérapie: comprendre et expérimenter les bienfaits des minéraux

> 16h 17h Jean-Luc Rosnen: L’âme témoin de votre bien-être. Et si elle avait un message pour vous. .

Salle polyvalente Rue des écoles Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 93 82 16

