4e tournoi national de crossminton des Balcons du Dauphiné Salle de l’Amitié Morestel

4e tournoi national de crossminton des Balcons du Dauphiné

Salle de l’Amitié 389 Rue François Perrin Morestel Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

Le club des Balcons du Dauphiné organise le temps d’un weekend son 4e tournoi national de crossminton.

Présence des meilleurs joueurs de l’hexagone. Avis également à tous les curieux désireux de découvrir ce sport !

.

Salle de l’Amitié 389 Rue François Perrin Morestel 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 73 87 13 crossmintonbalconsdauphine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Balcons du Dauphiné club organizes its 4th national crossminton tournament over the weekend.

The best players in France will be present. Also open to anyone interested in discovering the sport!

L’événement 4e tournoi national de crossminton des Balcons du Dauphiné Morestel a été mis à jour le 2026-01-07 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné