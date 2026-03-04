4e Vide-dressing chic

38 rue de Hettange Kanfen Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Participez à la 4e édition du vide-dressing chic à Kanfen !

L’Association Kanfenoise de Loisirs et Activités Manuelles revient pour une nouvelle édition de ce moment mode !

Prêtes à faire de bonnes affaires ? Retrouvez une sélection de vêtements et accessoires féminins !Tout public

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38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10 mairie-kanfen@orange.fr

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English :

Take part in the 4th edition of Kanfen’s chic garage sale!

The Association Kanfenoise de Loisirs et Activités Manuelles is back for another edition of this fashionable event!

Ready for a bargain? Discover a selection of women’s clothing and accessories!

L’événement 4e Vide-dressing chic Kanfen a été mis à jour le 2026-03-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS