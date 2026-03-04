4e Vide-dressing chic Kanfen
4e Vide-dressing chic Kanfen dimanche 19 avril 2026.
4e Vide-dressing chic
38 rue de Hettange Kanfen Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Participez à la 4e édition du vide-dressing chic à Kanfen !
L’Association Kanfenoise de Loisirs et Activités Manuelles revient pour une nouvelle édition de ce moment mode !
Prêtes à faire de bonnes affaires ? Retrouvez une sélection de vêtements et accessoires féminins !Tout public
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38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10 mairie-kanfen@orange.fr
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English :
Take part in the 4th edition of Kanfen’s chic garage sale!
The Association Kanfenoise de Loisirs et Activités Manuelles is back for another edition of this fashionable event!
Ready for a bargain? Discover a selection of women’s clothing and accessories!
L’événement 4e Vide-dressing chic Kanfen a été mis à jour le 2026-03-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS