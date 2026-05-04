Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

4e vide-greniers de Clefmont Clefmont

4e vide-greniers de Clefmont Clefmont

4e vide-greniers de Clefmont Clefmont dimanche 23 août 2026.

Adresse : Terrain du camping

Ville : 52240 Clefmont

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Clefmont

4e vide-greniers de Clefmont

Terrain du camping Clefmont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Tout public
Diverses animations tours en calèche, château gonflable, enveloppes gagnantes.
Buvette et restauration sur place.
50 exposants habituellement.   .

Terrain du camping Clefmont 52240 Haute-Marne Grand Est +33 6 87 75 85 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 4e vide-greniers de Clefmont Clefmont a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres