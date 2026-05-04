4e vide-greniers de Clefmont Clefmont
4e vide-greniers de Clefmont Clefmont dimanche 23 août 2026.
Clefmont
4e vide-greniers de Clefmont
Terrain du camping Clefmont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Tout public
Diverses animations tours en calèche, château gonflable, enveloppes gagnantes.
Buvette et restauration sur place.
50 exposants habituellement. .
Terrain du camping Clefmont 52240 Haute-Marne Grand Est +33 6 87 75 85 17
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English :
L’événement 4e vide-greniers de Clefmont Clefmont a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres