Clefmont

4e vide-greniers de Clefmont

Terrain du camping Clefmont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Tout public

Diverses animations tours en calèche, château gonflable, enveloppes gagnantes.

Buvette et restauration sur place.

50 exposants habituellement. .

Terrain du camping Clefmont 52240 Haute-Marne Grand Est +33 6 87 75 85 17

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English :

L’événement 4e vide-greniers de Clefmont Clefmont a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres