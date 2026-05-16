4ème American Dream Moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure
4ème American Dream Moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure dimanche 26 juillet 2026.
Val-de-Bonnieure
4ème American Dream
Moulin de Jaulay 2 impasse du moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Cette année encore, le Moulin veut faire venir les motards de plus de 6 départements pour une journée totalement folle. Sortez les Harley, les customs, les sportives et les voitures américaines…
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Moulin de Jaulay 2 impasse du moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 31 43 88
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English :
Once again this year, the Moulin will be attracting bikers from over 6 départements for a totally insane day out. Bring out your Harleys, customs, sports bikes and American cars?
L’événement 4ème American Dream Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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