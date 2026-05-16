4ème American Dream Moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure

Val-de-Bonnieure

4ème American Dream

Moulin de Jaulay 2 impasse du moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Cette année encore, le Moulin veut faire venir les motards de plus de 6 départements pour une journée totalement folle. Sortez les Harley, les customs, les sportives et les voitures américaines…

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Moulin de Jaulay 2 impasse du moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 31 43 88

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English :

Once again this year, the Moulin will be attracting bikers from over 6 départements for a totally insane day out. Bring out your Harleys, customs, sports bikes and American cars?

L’événement 4ème American Dream Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Destination Nord Charente