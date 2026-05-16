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4ème American Dream Moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure

4ème American Dream Moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Moulin de Jaulay

Adresse : 2 impasse du moulin de Jaulay

Ville : 16230 Val-de-Bonnieure

Département : Charente

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Val-de-Bonnieure

4ème American Dream

Moulin de Jaulay 2 impasse du moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Cette année encore, le Moulin veut faire venir les motards de plus de 6 départements pour une journée totalement folle. Sortez les Harley, les customs, les sportives et les voitures américaines…
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Moulin de Jaulay 2 impasse du moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 31 43 88 

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English :

Once again this year, the Moulin will be attracting bikers from over 6 départements for a totally insane day out. Bring out your Harleys, customs, sports bikes and American cars?

L’événement 4ème American Dream Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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