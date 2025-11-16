4ÈME AUTOMNE DES CHOEURS > REQUIEM DE MOZART Clermont-l’Hérault
4ÈME AUTOMNE DES CHOEURS > REQUIEM DE MOZART Clermont-l’Hérault dimanche 16 novembre 2025.
7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-16
Requiem de Mozart.
Par le Choeur universitaire Montpellier Méditerranée.
Direction Valérie Blanvillain .
7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 83 58 77 06 contact@musiquesetpassions.fr
English :
Mozart Requiem.
German :
Requiem von Mozart.
Italiano :
Requiem di Mozart.
Espanol :
Réquiem de Mozart.
