4ÈME AUTOMNE DES CHOEURS > REQUIEM DE MOZART Clermont-l’Hérault dimanche 16 novembre 2025.

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Requiem de Mozart.

Par le Choeur universitaire Montpellier Méditerranée.

Direction Valérie Blanvillain .

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 83 58 77 06 contact@musiquesetpassions.fr

English :

Mozart Requiem.

German :

Requiem von Mozart.

Italiano :

Requiem di Mozart.

Espanol :

Réquiem de Mozart.

