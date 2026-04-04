4ÈME BALADE VIGNERONNE DE TOUROUZELLE Tourouzelle
4ÈME BALADE VIGNERONNE DE TOUROUZELLE Tourouzelle dimanche 7 juin 2026.
Tourouzelle
4ÈME BALADE VIGNERONNE DE TOUROUZELLE
Tourouzelle Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
La balade vigneronne revient pour sa 4ème édition !
Venez profiter d’une balade le long de la Bade et dans les vignes, suivie d’une dégustation et d’un pique-nique.
Le programme
– 10h départ de la balade au départ de la citerne verte au bout de larue du Perie.
– 11h30-13h Dégustation des vins des producteurs Indépendants de Tourouzelle
– 13h Pique-nique partagé.
Infos
Repas sur inscription
Pour la marche, n’oubliez pas vos chaussures de randonnée et pour le pique nique.
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Tourouzelle 11200 Aude Occitanie +33 6 42 20 13 63
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English :
The 4th edition of the Balade Vigneronne!
Come and enjoy a stroll along the Bade river and through the vineyards, followed by a tasting and a picnic.
Program:
– 10am: start of the walk from the green cistern at the end of Larue du Perie.
– 11:30am-1pm: Wine tasting with Tourouzelle’s independent producers
– 1pm: Shared picnic.
Info
Meal on registration
For the walk, don’t forget your hiking boots and for the picnic.
L’événement 4ÈME BALADE VIGNERONNE DE TOUROUZELLE Tourouzelle a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois