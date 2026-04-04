Tourouzelle

4ÈME BALADE VIGNERONNE DE TOUROUZELLE

Tourouzelle Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La balade vigneronne revient pour sa 4ème édition !

Venez profiter d’une balade le long de la Bade et dans les vignes, suivie d’une dégustation et d’un pique-nique.

Le programme

– 10h départ de la balade au départ de la citerne verte au bout de larue du Perie.

– 11h30-13h Dégustation des vins des producteurs Indépendants de Tourouzelle

– 13h Pique-nique partagé.

Infos

Repas sur inscription

Pour la marche, n’oubliez pas vos chaussures de randonnée et pour le pique nique.

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Tourouzelle 11200 Aude Occitanie +33 6 42 20 13 63

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English :

The 4th edition of the Balade Vigneronne!

Come and enjoy a stroll along the Bade river and through the vineyards, followed by a tasting and a picnic.

Program:

– 10am: start of the walk from the green cistern at the end of Larue du Perie.

– 11:30am-1pm: Wine tasting with Tourouzelle’s independent producers

– 1pm: Shared picnic.

Info

Meal on registration

For the walk, don’t forget your hiking boots and for the picnic.

L’événement 4ÈME BALADE VIGNERONNE DE TOUROUZELLE Tourouzelle a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois