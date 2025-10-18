4ÈME BOUCLE FÉLINOISE Félines-Minervois

Foyer Rural Félines-Minervois Hérault

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le Foyer Rural et la Commune de Rieux Minervois proposent, avec le concours du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 4e édition de la Boucle Minervoise.

Une boucle de 7 km 170 m D+, en individuel ou en binôme relais, à répéter un maximum de fois en 12 heures, attend les participants au départ du Foyer Rural à 9h.

La remise des Prix est prévue à 21h sur le car podium d’Hérault Sport.

Horaires

7h30 Accueil Retrait des dossards

8h45 Briefing

9h00 Départ

21h00 Arrivée et remise des Prix Esplanade Louvière sur le car podium d’Hérault Sport .

Foyer Rural Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie francisbaudet11@gmail.com

