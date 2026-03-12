4ème bourse aux plantes Ponthoile Ponthoile
4ème bourse aux plantes Ponthoile Ponthoile dimanche 26 avril 2026.
4ème bourse aux plantes Ponthoile
Ponthoile Somme
Tarif : -7 – -7 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
La commune de Ponthoile vous donne rendez-vous le dimanche 26 avril de 9h à 17h pour la 4ème bourse aux plantes.
Réservation au 03 22 28 31 18
Ouverts aux amateurs et professionnels.
Buvette sur place
La commune de Ponthoile vous donne rendez-vous le dimanche 26 avril de 9h à 17h pour la 4ème bourse aux plantes.
Réservation au 03 22 28 31 18
Ouverts aux amateurs et professionnels.
Buvette sur place .
Ponthoile 80860 Somme Hauts-de-France +33 3 22 28 31 18
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English :
The Ponthoile commune invites you to its 4th plant fair on Sunday April 26 from 9am to 5pm.
Reservations on 03 22 28 31 18
Open to amateurs and professionals.
Refreshments on site
L’événement 4ème bourse aux plantes Ponthoile Ponthoile a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre