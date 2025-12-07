4ème Bourse aux vinyles Nocturbulous Records Salle la Parenthèse Servian Servian

4ème Bourse aux vinyles Nocturbulous Records Salle la Parenthèse Servian Servian dimanche 7 décembre 2025.

4ème Bourse aux vinyles Nocturbulous Records Salle la Parenthèse Servian Servian Dimanche 7 décembre, 09h00 2 €

L’association Nocturbulous présente sa 4ème bourse aux disques vinyles

4ème Bourse Aux Vinyles Nocturbulous Records

Dimanche 7 Décembre 2025

adresse :

La parenthèse

chemin de la Pascale

34290 Servian

Horaires visiteurs : 09h00 à 18h

entrée : 2€

Exposants : une trentaine

Type d’exposants : Professionnels et non professionnels

Aménagements : Restauration, snack, buvette, WC, grand parking.

L’association Nocturbulous, label de musique présente sa Quatrième bourse aux vinyles (K7, CD, DVD…).

Cette bourse est destinée aux collectionneurs de disques, mélomanes, curieux, quelque soit le support musical ou le style de musique.

Pour toute information ou demande de bulletin d’inscription :

[info@nocturbulous.fr](mailto:info@nocturbulous.fr)

Organisateur Jean Bruce au 06 63 60 82 27

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-07T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T18:00:00.000+01:00

1

jeanbruce@nocturbulous.fr

Salle la Parenthèse Servian chemin de la pascale 34290 Servian 34290 Hérault