4ème Bourse aux vinyles Nocturbulous Records Salle la Parenthèse Servian Servian Dimanche 7 décembre, 09h00 2 €
L’association Nocturbulous présente sa 4ème bourse aux disques vinyles
4ème Bourse Aux Vinyles Nocturbulous Records
Dimanche 7 Décembre 2025
adresse :
La parenthèse
chemin de la Pascale
34290 Servian
Horaires visiteurs : 09h00 à 18h
entrée : 2€
Exposants : une trentaine
Type d’exposants : Professionnels et non professionnels
Aménagements : Restauration, snack, buvette, WC, grand parking.
L’association Nocturbulous, label de musique présente sa Quatrième bourse aux vinyles (K7, CD, DVD…).
Cette bourse est destinée aux collectionneurs de disques, mélomanes, curieux, quelque soit le support musical ou le style de musique.
Pour toute information ou demande de bulletin d’inscription :
[info@nocturbulous.fr](mailto:info@nocturbulous.fr)
Organisateur Jean Bruce au 06 63 60 82 27
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-07T09:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-07T18:00:00.000+01:00
jeanbruce@nocturbulous.fr
Salle la Parenthèse Servian chemin de la pascale 34290 Servian 34290 Hérault