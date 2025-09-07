4ème bourse d’échange de voitures miniatures et jouets anciens Briare

dimanche 7 septembre 2025.

4ème bourse d’échange de voitures miniatures et jouets anciens

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif : 3 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-09-07 09:00:00

2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Le dimanche 7 septembre, rendez-vous à Briare pour la 4e Bourse d’échanges de voitures miniatures et jouets anciens ! De 9h à 17h au Centre socio-culturel, plongez dans l’univers de la CIJ et des collectionneurs passionnés.

Passionnés de miniatures, collectionneurs ou simples curieux, ne manquez pas la 4e Bourse d’échanges de voitures miniatures et jouets anciens à Briare, le dimanche 7 septembre de 9h à 17h au Centre socio-culturel, square P.-A. Thiébaut. Organisé par l’association Passion Miniature Briare, l’événement mettra à l’honneur la Compagnie Industrielle du Jouet (CIJ), avec des pièces de collection qui feront briller les yeux des petits comme des grands. Vous pourrez échanger, acheter ou simplement admirer ces trésors d’antan. L’événement bénéficie de la participation d’Eric Mortier, organisateur de la Bourse d’Orléans. Entrée 3 € (gratuite pour les moins de 10 ans). Une belle occasion de partager une passion et de replonger en enfance ! 3 .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 46 13 58 09 mdelecluse@msn.com

English :

On Sunday September 7, Briare hosts the 4th Bourse d?échanges de voitures miniatures et jouets anciens! From 9 a.m. to 5 p.m. at the Centre socio-culturel, immerse yourself in the world of CIJ and its passionate collectors.

German :

Am Sonntag, den 7. September, findet in Briare die 4. Tauschbörse für Miniaturautos und altes Spielzeug statt! Von 9 bis 17 Uhr können Sie im Centre socio-culturel in die Welt der CIJ und der leidenschaftlichen Sammler eintauchen.

Italiano :

Domenica 7 settembre, Briare ospiterà la 4ª edizione della Bourse d’échanges de voitures miniatures et jouets anciens! Dalle 9.00 alle 17.00 presso il Centre socio-culturel, immergetevi nel mondo del CIJ e dei suoi appassionati collezionisti.

Espanol :

El domingo 7 de septiembre, Briare acogerá la 4ª Bourse d’échanges de voitures miniatures et jouets anciens De 9:00 a 17:00 en el Centro sociocultural, sumérjase en el universo de los CIJ y de sus apasionados coleccionistas.

