4ème Brocante de La Chapelle-Saint-Laurian La Chapelle-Saint-Laurian

Gratuit

Début : 2025-08-31 06:00:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

4ème Brocante de la Chapelle-Saint-Laurian

Brocante organisée par l’Atelier des Champs d’Amour le dimanche 31 aout 2025 dės 6h.

Buvette, Sandwichs, saucisses, merguez et frites.

Salon de thé.

Tombola avec sac garni.

Emplacements gratuits et sans réservation. .

La Chapelle-Saint-Laurian 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 92 54

English :

4th Chapelle-Saint-Laurian Flea Market

German :

4. Flohmarkt in La Chapelle-Saint-Laurian

Italiano :

4° mercato delle pulci di Chapelle-Saint-Laurian

Espanol :

4º Rastro de Chapelle-Saint-Laurian

