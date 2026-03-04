4ème Chasse aux Oeufs

1 Rue Saint-Martin Plaimpied-Givaudins Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Participez à une grande chasse aux œufs festive pour les enfants au parc de Plaimpied-Givaudins.

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins organise sa 4e chasse aux œufs au parc de la mairie. Rendez-vous le 28 mars 2026 à partir de 15h pour un moment convivial dédié aux enfants, à la recherche de surprises gourmandes. Sur place, profitez également d’une vente de crêpes et de boissons. Une animation idéale pour célébrer Pâques en famille dans une ambiance chaleureuse. 7 .

1 Rue Saint-Martin Plaimpied-Givaudins 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 93 41 85

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English :

Take part in a festive egg hunt for children in Plaimpied-Givaudins park.

L’événement 4ème Chasse aux Oeufs Plaimpied-Givaudins a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES