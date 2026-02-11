4ème concours international de piano Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux
Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-18
2026-04-13
La quatrième édition du Concours international de piano de Saint-Paul-Trois-Châteaux réunira pour la quatrième année consécutive à l’Espace de la Gare de talentueux pianistes venus du monde entier.
concourspianosp3c@gmail.com
English :
For the fourth year running, the Saint-Paul-Trois-Châteaux International Piano Competition will bring together talented pianists from all over the world at the Espace de la Gare.
