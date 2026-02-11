4ème concours international de piano Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

4ème concours international de piano

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-13

La quatrième édition du Concours international de piano de Saint-Paul-Trois-Châteaux réunira pour la quatrième année consécutive à l’Espace de la Gare de talentueux pianistes venus du monde entier.

concourspianosp3c@gmail.com

English :

For the fourth year running, the Saint-Paul-Trois-Châteaux International Piano Competition will bring together talented pianists from all over the world at the Espace de la Gare.

