4ème Cours St-Paul sur les Cancers de l’Appareil Digestif 2025 Hôtel Le Méridien Nice Nice mercredi 19 novembre 2025.

Début : Vendredi 2025-11-19

fin : 2025-11-22

2025-11-19

Congrès médical annuel

English : 4ème Cours St-Paul sur les Cancers de l’Appareil Digestif 2025

Annual Medical Congress

German : 4ème Cours St-Paul sur les Cancers de l’Appareil Digestif 2025

Jährlicher medizinischer Kongress

Italiano : 4ème Cours St-Paul sur les Cancers de l’Appareil Digestif 2025

Conferenza medica annuale

Espanol : 4ème Cours St-Paul sur les Cancers de l’Appareil Digestif 2025

Conferencia médica anual

