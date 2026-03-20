4ème Croq’ Ethiq’ Salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales Rue de l’Abbé Aury Hérisson

4ème Croq’ Ethiq’ Salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales

Rue de l’Abbé Aury Espace Jacques Gaulme Hérisson Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Le salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales est de retour à Hérisson !

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Rue de l’Abbé Aury Espace Jacques Gaulme Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 12 63 61 leroyaumedubiscuit@gmail.com

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English :

The fair for virtuous chocolate and artisanal treats is back in Hérisson!

L’événement 4ème Croq’ Ethiq’ Salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales Hérisson a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme