4ème Croq’ Ethiq’ Salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales Rue de l’Abbé Aury Hérisson
4ème Croq’ Ethiq’ Salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales Rue de l’Abbé Aury Hérisson samedi 4 avril 2026.
4ème Croq’ Ethiq’ Salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales
Rue de l’Abbé Aury Espace Jacques Gaulme Hérisson Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Le salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales est de retour à Hérisson !
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Rue de l’Abbé Aury Espace Jacques Gaulme Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 12 63 61 leroyaumedubiscuit@gmail.com
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English :
The fair for virtuous chocolate and artisanal treats is back in Hérisson!
L’événement 4ème Croq’ Ethiq’ Salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales Hérisson a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme