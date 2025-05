4ème Cross Triathlon des Falaises d’Ault – Ault, 8 juin 2025 07:00, Ault.

Somme

4ème Cross Triathlon des Falaises d’Ault Ault Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Triathlon individuel ou en relais

Organisé par la Commune d’Ault en partenariat zvec le C.O.Bresle.

Triathlon cross format S et M / duathlon jeunes et adultes

Renseignements auprès de la COB Triathlon ou 06 29 09 17 62 ou 06 77 42 90 14

Détail de la programmation et tarifs selon activité sur ce lien https://www.sport-up.fr/www/calendrier/partenaire-28846.htm .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 29 09 17 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 4ème Cross Triathlon des Falaises d’Ault Ault a été mis à jour le 2025-05-22 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS