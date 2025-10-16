4ème Dîner Littéraire de Loubressac Loubressac

4ème Dîner Littéraire de Loubressac Loubressac jeudi 16 octobre 2025.

4ème Dîner Littéraire de Loubressac

4 place du Foirail Loubressac Lot

Tarif : – – 32 EUR

Début : 2025-10-16 19:30:00

2025-10-16

Causerie, échanges, lectures et dédicaces avec François David, Commissaire de la Foire de Livre de Brive, passeur d’histoire et de mémoire, autour de son ouvrage Brive La Résistante aux Editions Mon Limousin Récits, témoignages, recherches historiques de 1940 à 1944

Tout public

Sur réservation

4 place du Foirail Loubressac 46130 Lot Occitanie

English :

Talk, discussion, readings and book signing with François David, Curator of the Brive Book Fair, history and memory trainer, about his book Brive La Résistante published by Editions Mon Limousin: Récits, témoignages, recherches historiques de 1940 à 1944

Open to all

On reservation

German :

Gespräche, Austausch, Lesungen und Signierstunden mit François David, Kommissar der Buchmesse von Brive, Geschichts- und Erinnerungsvermittler, über sein Werk Brive La Résistante (Editions Mon Limousin): Récits, témoignages, recherches historiques de 1940 à 1944 (Erzählungen, Zeugenaussagen, historische Recherchen von 1940 bis 1944)

Für alle Altersgruppen

Auf Reservierung

Italiano :

Conversazioni, discussioni, letture e firme di libri con François David, curatore del Salone del Libro di Brive, formatore di storia e memoria, sul suo libro Brive La Résistante, pubblicato da Editions Mon Limousin: Récits, témoignages, recherches historiques de 1940 à 1944

Aperto a tutti

Solo su prenotazione

Espanol :

Charlas, debates, lecturas y firma de libros con François David, comisario de la Feria del Libro de Brive, formador en historia y memoria, a propósito de su libro Brive La Résistante, publicado por Editions Mon Limousin: Récits, témoignages, recherches historiques de 1940 à 1944

Abierto a todos

Sólo con reserva previa

