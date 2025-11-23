4ème édition Bourse aux plantes Montendraise Centre culturel François Mitterrand Montendre

4ème édition Bourse aux plantes Montendraise

Centre culturel François Mitterrand 1 rue Jacques Beaumont Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

4ème édition de notre Bourse Aux Plantes, placée sous le signe de la détente et de la convivialité.

Échange de végétaux en tous genres, conseils et infos pratiques

.

Centre culturel François Mitterrand 1 rue Jacques Beaumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 29 28 61 pfdenadai@sfr.fr

English :

4th edition of our Plant Exchange, a relaxed and convivial event.

Plant exchange of all kinds, advice and practical information

German :

4. Ausgabe unserer Pflanzenbörse, die unter dem Zeichen der Entspannung und der Geselligkeit steht.

Austausch von Pflanzen aller Art, Ratschläge und praktische Infos

Italiano :

la quarta edizione del nostro Scambio di Piante, all’insegna del relax e della convivialità.

Scambi di piante di tutti i tipi, consigli e informazioni pratiche

Espanol :

la 4ª edición de nuestro Intercambio de Plantas, todo relax y convivencia.

Intercambios de plantas de todo tipo, consejos e información práctica

L’événement 4ème édition Bourse aux plantes Montendraise Montendre a été mis à jour le 2025-03-21 par Offices de Tourisme de Jonzac