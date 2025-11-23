4ème édition Bourse aux plantes Montendraise Centre culturel François Mitterrand Montendre
4ème édition Bourse aux plantes Montendraise Centre culturel François Mitterrand Montendre dimanche 23 novembre 2025.
4ème édition Bourse aux plantes Montendraise
Centre culturel François Mitterrand 1 rue Jacques Beaumont Montendre Charente-Maritime
Début : Dimanche 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
4ème édition de notre Bourse Aux Plantes, placée sous le signe de la détente et de la convivialité.
Échange de végétaux en tous genres, conseils et infos pratiques
Centre culturel François Mitterrand 1 rue Jacques Beaumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 29 28 61 pfdenadai@sfr.fr
English :
4th edition of our Plant Exchange, a relaxed and convivial event.
Plant exchange of all kinds, advice and practical information
German :
4. Ausgabe unserer Pflanzenbörse, die unter dem Zeichen der Entspannung und der Geselligkeit steht.
Austausch von Pflanzen aller Art, Ratschläge und praktische Infos
Italiano :
la quarta edizione del nostro Scambio di Piante, all’insegna del relax e della convivialità.
Scambi di piante di tutti i tipi, consigli e informazioni pratiche
Espanol :
la 4ª edición de nuestro Intercambio de Plantas, todo relax y convivencia.
Intercambios de plantas de todo tipo, consejos e información práctica
