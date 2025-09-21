4ème édition Ça me dit jeux Salle des Fêtes et gymnase Beaumont-lès-Valence
4ème édition Ça me dit jeux Salle des Fêtes et gymnase Beaumont-lès-Valence dimanche 21 septembre 2025.
4ème édition Ça me dit jeux
Salle des Fêtes et gymnase Espace Charles de Gaulle Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Bracelet pour BMX et ESCAPE GAME.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Trois SHOWS de BMX Free Style à 11h ou 15h ou 17h au gymnase.
ESCAPE GAME séquences d’1/2 h à la salle des fêtes sur inscription.
Bracelet à 10€ vente sur helloasso.
En accès libre mini grande-roue, manège à pédale, tir à l’arc, malle à jeux.
.
Salle des Fêtes et gymnase Espace Charles de Gaulle Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationbeaumontnousretrouv@gmail.com
English :
Three BMX Free Style SHOWS at 11am or 3pm or 5pm at the gym.
ESCAPE GAME: 1/2 h sequences at the salle des fêtes, registration required.
Bracelet for 10? for sale on helloasso.
Free access: mini Ferris wheel, pedal merry-go-round, archery, games trunk.
German :
Drei BMX Free Style SHOWS um 11 Uhr oder 15 Uhr oder 17 Uhr in der Sporthalle.
ESCAPE GAME: 1/2-stündige Sequenzen in der Festhalle, Anmeldung erforderlich.
Armband für 10? Verkauf auf helloasso.
Frei zugänglich: Mini-Riesenrad, Tretkarussell, Bogenschießen, Spielekoffer.
Italiano :
Tre spettacoli di BMX Free Style alle 11.00 o alle 15.00 o alle 17.00 in palestra.
ESCAPE GAME: sequenze di 1/2 ora nella Salle des Fêtes (iscrizione obbligatoria).
10 braccialetti? in vendita su helloasso.
Accesso libero: mini ruota panoramica, giostra a pedali, tiro con l’arco, baule dei giochi.
Espanol :
Tres SHOWS BMX Free Style a las 11h o a las 15h o a las 17h en el gimnasio.
JUEGO DE ESCAPE: secuencias de 1/2 hora en la Salle des Fêtes (inscripción obligatoria).
¿Pulsera de 10? a la venta en helloasso.
Acceso libre: mini noria, tiovivo a pedales, tiro con arco, baúl de juegos.
L’événement 4ème édition Ça me dit jeux Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-12 par Valence Romans Tourisme