4ème édition Ça me dit jeux Salle des Fêtes et gymnase Beaumont-lès-Valence dimanche 21 septembre 2025.

Tarif : 10 – 10 – EUR

Bracelet pour BMX et ESCAPE GAME.

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Trois SHOWS de BMX Free Style à 11h ou 15h ou 17h au gymnase.

ESCAPE GAME séquences d’1/2 h à la salle des fêtes sur inscription.

Bracelet à 10€ vente sur helloasso.

En accès libre mini grande-roue, manège à pédale, tir à l’arc, malle à jeux.

Salle des Fêtes et gymnase Espace Charles de Gaulle Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationbeaumontnousretrouv@gmail.com

English :

Three BMX Free Style SHOWS at 11am or 3pm or 5pm at the gym.

ESCAPE GAME: 1/2 h sequences at the salle des fêtes, registration required.

Bracelet for 10? for sale on helloasso.

Free access: mini Ferris wheel, pedal merry-go-round, archery, games trunk.

German :

Drei BMX Free Style SHOWS um 11 Uhr oder 15 Uhr oder 17 Uhr in der Sporthalle.

ESCAPE GAME: 1/2-stündige Sequenzen in der Festhalle, Anmeldung erforderlich.

Armband für 10? Verkauf auf helloasso.

Frei zugänglich: Mini-Riesenrad, Tretkarussell, Bogenschießen, Spielekoffer.

Italiano :

Tre spettacoli di BMX Free Style alle 11.00 o alle 15.00 o alle 17.00 in palestra.

ESCAPE GAME: sequenze di 1/2 ora nella Salle des Fêtes (iscrizione obbligatoria).

10 braccialetti? in vendita su helloasso.

Accesso libero: mini ruota panoramica, giostra a pedali, tiro con l’arco, baule dei giochi.

Espanol :

Tres SHOWS BMX Free Style a las 11h o a las 15h o a las 17h en el gimnasio.

JUEGO DE ESCAPE: secuencias de 1/2 hora en la Salle des Fêtes (inscripción obligatoria).

¿Pulsera de 10? a la venta en helloasso.

Acceso libre: mini noria, tiovivo a pedales, tiro con arco, baúl de juegos.

