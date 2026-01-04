4ème édition de la Course Solidaire Parc des Gayeulles – Rennes Rennes Dimanche 8 mars, 09h00 Ille-et-Vilaine

La participation minimale est de 5 € (dons supérieurs possibles).

Le BDS organise sa 4ème édition de la Course Solidaire

Le BDS de l’IGR-IAE Rennes organise sa 4ème édition de la Course Solidaire

————————————————————————–

Le [BDS de l’IGR-IAE Rennes organise la 4ᵉ édition de sa Course Solidaire](https://www.igr.univ-rennes.fr/fr/le-bds-organise-sa-4eme-edition-de-la-course-solidaire/) au profit des associations [Leucémie Espoir 35](https://www.leucemie-espoir.org/trouver-une-association/leucemie-espoir-35/leucemie-espoir-35/) et [Réveille ta Moelle](https://reveilletamoelle.fr/), le **dimanche 8 mars 2026** au Parc des Gayeulles à Rennes.

Cet événement sportif et solidaire a pour double objectif :

* **Soutenir** les associations Leucémie Espoir 35 et Réveil ta Moelle en collectant des fonds au profit de la recherche et de l’accompagnement des malades.

* **Sensibiliser** au don de moelle osseuse et aux maladies du sang, auprès du grand public.

### Au programme : 3 parcours

* 5 kms course – 9h30

* 10 kms course – 10h30

* 5 kms marche – 11h30

La **participation minimale est de 5 €** (dons supérieurs possibles). L’intégralité des fonds sera reversée aux associations partenaires.

### Informations pratiques

L’événement est ouvert à tous : étudiants, enseignants, personnels et grand public.

Pass Prévention Santé obligatoire pour les coureurs (coût de 5€ valable 1 an sur l’ensemble des courses à pied, disponible en quelques minutes sur [https://pps.athle.fr](https://pps.athle.fr))

Retrait des dossards et départs au niveau du préau du parc.

Échauffement collectif, animations musicales et stands de sensibilisation tout au long de la matinée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-08T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T18:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-sports-de-l-igr-iae/evenements/course-solidaire-leucemie-espoir-2026

Parc des Gayeulles – Rennes Parc gayeulles rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

