4ème édition de la Fête du Bourru et de la Châtaigne Louchy-Montfand

4ème édition de la Fête du Bourru et de la Châtaigne
Place du Souvenir Louchy-Montfand Allier
Début : 2025-09-18 09:30:00
fin : 2025-09-18
2025-09-18
Préparez-vous pour la Fête du Bourru et de la Châtaigne à Louchy-Montfand ! Profitez d’une marche de 8 km, de dégustations gourmandes, de la formule à 14 € et d’animations musicales.
Place du Souvenir Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 84 34 75
English :
Get ready for the Fête du Bourru et de la Châtaigne in Louchy-Montfand! Enjoy an 8 km walk, gourmet tastings, the 14? formula and musical entertainment.
German :
Bereiten Sie sich auf das Fest des Bourru und der Kastanie in Louchy-Montfand vor! Genießen Sie einen 8 km langen Marsch, Gourmetverkostungen, die Formel zu 14 ? und musikalische Unterhaltung.
Italiano :
Preparatevi per la Festa del Bourru e della Castagna a Louchy-Montfand! Godetevi una passeggiata di 8 km, degustazioni gastronomiche, la formula 14? e l’intrattenimento musicale.
Espanol :
¡Prepárese para la Fiesta del Bourru y la Castaña en Louchy-Montfand! Disfrute de una marcha de 8 km, degustaciones gastronómicas, la fórmula 14? y animación musical.
