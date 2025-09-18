4ème édition de la Fête du Bourru et de la Châtaigne Louchy-Montfand

Place du Souvenir Louchy-Montfand Allier

Préparez-vous pour la Fête du Bourru et de la Châtaigne à Louchy-Montfand ! Profitez d’une marche de 8 km, de dégustations gourmandes, de la formule à 14 € et d’animations musicales.
Place du Souvenir Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 

English :

Get ready for the Fête du Bourru et de la Châtaigne in Louchy-Montfand! Enjoy an 8 km walk, gourmet tastings, the 14? formula and musical entertainment.

German :

Bereiten Sie sich auf das Fest des Bourru und der Kastanie in Louchy-Montfand vor! Genießen Sie einen 8 km langen Marsch, Gourmetverkostungen, die Formel zu 14 ? und musikalische Unterhaltung.

Italiano :

Preparatevi per la Festa del Bourru e della Castagna a Louchy-Montfand! Godetevi una passeggiata di 8 km, degustazioni gastronomiche, la formula 14? e l’intrattenimento musicale.

Espanol :

¡Prepárese para la Fiesta del Bourru y la Castaña en Louchy-Montfand! Disfrute de una marcha de 8 km, degustaciones gastronómicas, la fórmula 14? y animación musical.

