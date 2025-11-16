4ÈME ÉDITION DU BIKE AND RUN DE MARSILLARGUES CHALLENGE DU VIDOURLE Marsillargues

4ÈME ÉDITION DU BIKE AND RUN DE MARSILLARGUES CHALLENGE DU VIDOURLE

Parking du Quai des Vignerons Marsillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le club la Grande Motte Triathlon organise, avec le concours de la Ville de Marsillargues, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la quatrième édition du Bike and Run de Marsillargues.

Le dimanche 16 novembre par équipe de deux, les coureurs alterneront course à pied et VTT, trois courses seront proposées

Enfants de poussins à pupilles nés entre 2014 et 2017 2,3 km 10 euros

XS à partir de la catégorie Benjamins nés en 2013 et avant 7,5 km 16 euros

S ouvert à partir de la catégorie Cadets nés en 2009 et avant 15 km 20 euros

Horaires

7h30 Retrait des dossards.

8h30 Briefing du S

9h00 Départ du S 15km

10h15 Briefing de la course enfants

10h30 Départ de la course enfants 2,3km

10h45 Briefing du XS

11h00 Départ du XS 7,5km

La remise des récompenses se fera à l’issue de chaque course .

Parking du Quai des Vignerons Marsillargues 34590 Hérault Occitanie

English :

The La Grande Motte Triathlon club, with the support of the town of Marsillargues, the Hérault department and the logistics of Hérault Sport, is organizing the fourth edition of the Marsillargues Bike and Run.

German :

Der Club La Grande Motte Triathlon organisiert mit Hilfe der Stadt Marsillargues, des Departements Hérault und der logistischen Unterstützung von Hérault Sport die vierte Ausgabe des Bike and Run in Marsillargues.

Italiano :

Con il sostegno della città di Marsillargues, del dipartimento dell’Hérault e il supporto logistico di Hérault Sport, il Triathlon club La Grande Motte organizza la quarta edizione del Bike and Run di Marsillargues.

Espanol :

Con el apoyo de la ciudad de Marsillargues, el departamento de Hérault y el respaldo logístico de Hérault Sport, el club de triatlón La Grande Motte organiza la cuarta edición de la Bicicletada y la Carrera de Marsillargues.

