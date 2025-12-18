4ème édition du cinéma de Noël le Robot Sauvage Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

4ème édition du cinéma de Noël le Robot Sauvage

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Pour la quatrième édition, l’espace culturel Larreko propose deux projections de Noël, une en français et une en basque, pendant les vacances de Noël. Des séances gratuites et un goûter offert aux participants.

Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz” qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin. .

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine culture.associations@senpere64.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 4ème édition du cinéma de Noël le Robot Sauvage

L’événement 4ème édition du cinéma de Noël le Robot Sauvage Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Pays Basque