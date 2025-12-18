4ème édition du cinéma de Noël Lur eta Amets Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

4ème édition du cinéma de Noël Lur eta Amets

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-30

Pour la quatrième édition, l’espace culturel Larreko propose deux projections de Noël, une en français et une en basque, pendant les vacances de Noël. Des séances gratuites et un goûter offert aux participants.

Projection en basque

Les parents de Lur et Amets, invités à un mariage, déposent leurs enfants chez leur grand-mère Andere. Mais avec ses pouvoirs et ceux de son chat Baltaxar, ce ne sera pas un week-end des plus communs… Les enfants seront ainsi les héros d’aventures extraordinaires et périlleuses, ils traverseront les âges et les époques de l’histoire du Pays Basque avec l’aide toujours précieuse de Baltaxar et d’Andere prompts à les protéger contre de nombreux ennemis lancés à leurs trousses… .

