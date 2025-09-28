4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE HARPE D’OCCITANIE MASTER CLASS DE HARPE Gignac

4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE HARPE D’OCCITANIE MASTER CLASS DE HARPE Gignac dimanche 28 septembre 2025.

4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE HARPE D’OCCITANIE MASTER CLASS DE HARPE

Route d’Aniane Gignac Hérault

Master classes de harpe dans le cadre du Festival International de Harpe d’Occitanie

​Les Master Class sont ouvertes à tous et le Festival offre la possibilité aux élèves des Conservatoires partenaires de notre évènement, de participer aux concerts aux cotés d’artistes de grande renommée.

Ne manquez pas la Master Class dirigée par Isabelle MORETTI, une opportunité rare d’apprendre des meilleurs.

Isabelle MORETTI, formée au Conservatoire de Paris, a été lauréate de prestigieux concours et a reçu une Victoire de la Musique Classique. Elle est aujourd’hui professeure au CNSMD de Paris, formant la prochaine génération de harpistes.

Master Class réservée aux harpistes de fin de cycle 2, cycle 3 et cycle spécialisé. Places limitées. Inscriptions avant le 23/07 si vous souhaitez préparer une oeuvre et la jouer à Isabelle MORETTI.

80 places pour les auditeurs.

Entrée gratuite sur présentation de la carte d’adhérent à l’Association Clave de Sol (pour les harpistes et les auditeurs) 10€ l’adhésion, 15€ (pour les familles: 2 adultes et 2 enfants) .

Route d’Aniane Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

Harp master classes as part of the Festival International de Harpe d’Occitanie

master classes are open to all, and the Festival offers students from partner conservatories the chance to perform alongside renowned artists.

German :

Meisterklassen für Harfe im Rahmen des Festival International de Harpe d’Occitanie

die Meisterklassen sind für alle offen und das Festival bietet den Schülern der Konservatorien, die mit uns zusammenarbeiten, die Möglichkeit, an Konzerten mit renommierten Künstlern teilzunehmen.

Italiano :

Masterclass di arpa nell’ambito del Festival International de Harpe d’Occitanie

le Master Class sono aperte a tutti e il Festival offre agli studenti dei conservatori partner la possibilità di partecipare a concerti al fianco di artisti di fama.

Espanol :

Clases magistrales de arpa en el marco del Festival Internacional de Arpa de Occitania

las clases magistrales están abiertas a todos, y el Festival ofrece a los estudiantes de los conservatorios asociados la posibilidad de participar en conciertos junto a artistas de renombre.

