4ème édition du Robin’s Cars Movies Event Sazilly

4e édition de cet événement organisé par l’association Robin’s Cars Movies.

Venez profiter d’un dimanche exceptionnel avec au programme une exposition de voitures vues au cinéma ou dans des séries télé, des voitures de police, des véhicules américains, des truck US, des voitures anciennes et motos.

Exposants, restauration sur place, food trucks, diverses animations concerts, cosplays… .

English :

Come and enjoy an exceptional Sunday discovering film vehicles, American cars, vintage cars and motorcycles.

Also on the program: concerts, entertainment and on-site catering.

