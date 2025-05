4ème édition du Salon bien-être – Salle polyvalente Sainte-Sigolène, 17 mai 2025 10:00, Sainte-Sigolène.

Haute-Loire

4ème édition du Salon bien-être Salle polyvalente 10 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

2025-05-17

Découvrez des pratiques douces pour la santé mentale, le corps, l’énergie, l’alimentation et les émotions au Salon Bien-être et vivez sereinement !

30 à 40 professionnels à votre service

Tombola

Conférence

Food truck

Salle polyvalente 10 Avenue de Marinéo

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

English :

Discover gentle practices for mental health, body, energy, diet and emotions at Salon Bien-être and live serenely!

30 to 40 professionals at your service

Raffle

Conference

Food truck

German :

Entdecken Sie im Salon Bien-être sanfte Praktiken für geistige Gesundheit, Körper, Energie, Ernährung und Emotionen und leben Sie gelassener!

30 bis 40 Fachleute stehen zu Ihren Diensten

Tombola

Konferenz

Food Truck

Italiano :

Scoprite le pratiche dolci per la salute mentale, il corpo, l’energia, l’alimentazione e le emozioni al Salon Bien-être e vivete con serenità!

da 30 a 40 professionisti al vostro servizio

Lotteria

Conferenza

Camioncino del cibo

Espanol :

Descubra prácticas suaves para su salud mental, su cuerpo, su energía, su alimentación y sus emociones en el Salón Bien-être y viva tranquilo

de 30 a 40 profesionales a su servicio

Sorteo

Conferencia

Food truck

