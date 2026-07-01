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AGENDA · Le Mung

4ème édition Festi’Biot Le Mung

vendredi 24 juillet 2026 · Le Mung

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
1 route de Saint-Savinien
Ville
17350 Le Mung
Département
Charente-Maritime
Tarif

Le Mung

4ème édition Festi’Biot

1 route de Saint-Savinien Le Mung Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Foodtrucks, concerts, buvette et feu d’artifice au programme.
  .

1 route de Saint-Savinien Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 17 37 

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English :

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L’événement 4ème édition Festi’Biot Le Mung a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge