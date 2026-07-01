Informations pratiques

Le Mung

4ème édition Festi’Biot

1 route de Saint-Savinien Le Mung Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Foodtrucks, concerts, buvette et feu d’artifice au programme.

.

1 route de Saint-Savinien Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 17 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement 4ème édition Festi’Biot Le Mung a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge