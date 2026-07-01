AGENDA · Le Mung
4ème édition Festi’Biot Le Mung
vendredi 24 juillet 2026 · Le Mung
Informations pratiques
Le Mung
4ème édition Festi’Biot
1 route de Saint-Savinien Le Mung Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Foodtrucks, concerts, buvette et feu d’artifice au programme.
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1 route de Saint-Savinien Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 17 37
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L’événement 4ème édition Festi’Biot Le Mung a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge