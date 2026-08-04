Informations pratiques

Angevillers

4ème édition La Battante

Place Gabriel Maire Angevillers Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 11:30:00

Date(s) :

2026-09-13

En la mémoire de Laetitia Viry, élue et amie, la commune d’Angevillers, organise une randonnée nature.

Quatre parcours seront proposés

43 km VTT 900 m D+ (pour cyclistes confirmés)

30 km VTT 600 m D+ (pour cyclistes confirmés)

7 km marche

11 km marche

Une petite restauration sera proposée sur place.

La totalité des recettes sera reversée à l’association Les Dames de Cœur, de Thionville, association qui soutient les personnes atteintes de cancer.

Pour faire de cette randonnée un événement respectueux de la nature, il est demandé à chaque participant de se munir d’un gobelet. En cas de besoin, un gobelet pourra être fourni en échange d’une consigne de 1€. Les randonneurs seront priés de ne rien laisser derrière eux le long du parcours.Tout public

5 .

Place Gabriel Maire Angevillers 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 59 49 00 contact@angevillers.fr

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English :

In memory of Laetitia Viry, a local elected official and friend, the town of Angevillers is organizing a nature hike.

Four routes will be offered:

43 km mountain biking 900 m elevation gain (for experienced cyclists)

30 km mountain biking 600 m elevation gain (for experienced cyclists)

7 km hike

11 km hike

Light refreshments will be available on site.

All proceeds will be donated to the Thionville-based association Les Dames de Cœur, which supports people with cancer.

To ensure this hike is an environmentally friendly event, each participant is asked to bring their own cup. If needed, a cup can be provided in exchange for a 1? deposit. Hikers are asked not to leave anything behind along the trail.

L’événement 4ème édition La Battante Angevillers a été mis à jour le 2026-08-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME