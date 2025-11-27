4ème édition La Saint Pierraise Marche et Trail Départ salle des fêtes de Saint-Pierre-en-Val Eu

4ème édition La Saint Pierraise Marche et Trail

Départ salle des fêtes de Saint-Pierre-en-Val 2 rue de l’Orée du Bois Eu Seine-Maritime

Début : 2026-04-12 07:00:00

fin : 2026-04-12 15:00:00

2026-04-12

De 3€ à 5€ Gratuit pour les moins de 18 ans.

A chacun sa distance, son rythme, il y en aura pour tout le monde. Pour sa 4ème édition de la Saint Pierraise, Les Randonneuses du Soir vous proposent de venir passer un bon moment en famille, entre amis, collègues sur un parcours de 8,14 ou 24 km en une seule boucle, soit en mode Randonnée Pédestre, soit en mode Trail.

Marcher/Trail La Familiale distance 8km difficulté: facile tarif 3€

Marcher/Trail La Délicieuse distance 14km difficulté: moyen tarif 5€

Marcher/Trail La Costaud distance 24km difficulté difficile tarif: 5€

Café de bienvenue et collation offerte à l’arrivée.

Inscription via HelloAsso, ou sur place

https://www.helloasso.com/associations/les-randonneuses-du-soir/evenements/saint-pierraise-2026 .

Départ salle des fêtes de Saint-Pierre-en-Val 2 rue de l’Orée du Bois Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 14 46 29 lesrandonneusesdusoir76@outlook.fr

