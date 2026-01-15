4ème édition Marché d’artisans et producteurs Saint-Pardoux-le-Vieux
4ème édition Marché d’artisans et producteurs Saint-Pardoux-le-Vieux dimanche 12 avril 2026.
Marché de Printemps artisans et producteurs
Place de la Mairie Saint-Pardoux-le-Vieux Corrèze
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
L’association des Parents Elèves St Rémy St Pardoux le Vieux organise un marché des producteurs et artisans locaux.
Ouvert au public à partir de 9h
2€ le mètre pour l’emplacement des artisans
Tombola et animations, activitées pour les enfants.
Buvette et petite restauration sur place .
Place de la Mairie Saint-Pardoux-le-Vieux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 65 83 66 bascoulerguejohanne@gmail.com
