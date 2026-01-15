4ème édition Marché d’artisans et producteurs Saint-Pardoux-le-Vieux

Marché de Printemps artisans et producteurs

Place de la Mairie Saint-Pardoux-le-Vieux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’association des Parents Elèves St Rémy St Pardoux le Vieux organise un marché des producteurs et artisans locaux.

Ouvert au public à partir de 9h

2€ le mètre pour l’emplacement des artisans

Tombola et animations, activitées pour les enfants.

Buvette et petite restauration sur place .

Place de la Mairie Saint-Pardoux-le-Vieux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 65 83 66 bascoulerguejohanne@gmail.com

L’événement Marché de Printemps artisans et producteurs Saint-Pardoux-le-Vieux a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze