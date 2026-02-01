4ème edition vente caricative Une cantine au Cameroun Ancienne gare SNCF La Baule-Escoublac

4ème edition vente caricative Une cantine au Cameroun

Ancienne gare SNCF 1 place Antoine de la Perrière La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14

Jointement avec l’association Restaurants sans frontières, l’hotel des ventes de La Baule propose une vente caricative dont les fonds seront entièrement reversés afin de créer une cantine au Cameroun.

Autographes Cinéma & Musique (Bardot, Delon, Belmondo, Redford, Eastwood…), 9 guitares signées (AC/DC, Mick Jagger, Neil Young), Sport (4 casques de F1 2025, maillots de Zidane, Dembélé)…

Aucun de frais de vente. .

