4ème FESTI’JEUX A BOURBONNE LES BAINS Bourbonne-les-Bains

4ème FESTI’JEUX A BOURBONNE LES BAINS Bourbonne-les-Bains samedi 9 août 2025.

4ème FESTI’JEUX A BOURBONNE LES BAINS

PARC DU CHATEAU Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Tout public

De nombreuses animations pour tous les âges … et tous les goûts !

Une immersion plus complète, dans un univers entièrement dédié aux jeux … traditionnels, déconcertants ou innovants !

Petits et grands, vous allez pouvoir vous affronter, en plein air …

Samedi de 15h à 21h au Parc du château

Jouer et s’amuser !

Venez découvrir ou redécouvrir des jeux de plateaux , jeux de rôle. Plus d’une centaine de jeux seront à votre disposition durant ces deux jours.

En réalité, il existe une multitude de jeux divers et variés, jeu connu du grand public. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

Jeux d’ambiance, d’adresse, de stratégie, d’enquête… des pions, des dés, des cartes…et beaucoup de CONVIVIALITE ! Expérience scientifique et robotique… Vous pourrez également vous initiez par des jeux d’adresse en BOIS GEANT.

TOURNOI DE SKYJO

DJ ambiance assurée à partir de 18h

Avec la participation de :

– la boutique Temps Libre de Chaumont

– l’association Les TROLLS de Bourbonne-les-Bains.

– l’association La Jambe de Bois .

– La Médiathèque de Bourbonne-les-Bains

– L’association OCTODUJEUX de Martigny-les-Bains

Restauration par Chocolaté (crêpes sucrées, salées, glaces)

Buvette sur place .

PARC DU CHATEAU Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 4ème FESTI’JEUX A BOURBONNE LES BAINS Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-30 par Antenne de Bourbonne-les-Bains