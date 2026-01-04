4ÈME FESTIVAL BD DES BULLES ET DES TEXTES Castelnaudary

4ÈME FESTIVAL BD DES BULLES ET DES TEXTES

2 Place de la République Castelnaudary Aude

Début : 2026-02-22 08:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-22

4ème Festival BD des BULLES et des TEXTES organisé par la Pétanque Chaurienne La Piboulette en partenariat avec José Marcos

Pour vous vous permettre de découvrir toute la diversité de la BD et des LIVRES à l’occasion de ce festival dédié UNIQUEMENT à la Bande Dessinée et aux Livres, vous rencontrerez

– des illustratrices et illustrateurs Bande dessinée albums Franco-Belge, petits formats, grands formats, ComicsV.F., Comics V.O., mangas, récits complets, périodiques …

– des autrices et auteurs livres policier, régionalisme, thrillers, histoires vécues, littérature, poésie…

– des exposantes et exposants BD, livres et para-BD (en relation directe avec la BD) affiches, ex-libris, marque-pages, PLV…, puzzles, posters, jeux de société, sérigraphies, portfolios, planches originales, figurines modernes, jouets anciens, disques vinyles…

Autrices et auteurs de BD et romans dédicaceront leurs œuvres tout au long de cette journée

Alex Murticieliu Pencrec’h François (BD)

Aliaga David (romans)

Barcelonne Catherine (romans)

Bévé (BD)

Bringel Philippe (BD)

Brout Éric (romans)

Carchon Muriel (romans)

Castan Rémi (BD)

Cazeneuve Philippe (BD)

Clapat (BD)

Farines Brigitte (romans)

Génaux Camille (BD)

Gil Camille (romans)

Gontier Frank (BD)

Grenier Gabriel (BD)

Jany Arnaud Médicis (BD)

Kaminski Lucienne (romans)

Lyblong (contes)

Malard Laurent (caricaturiste)

Michel Martin (romans)

Mortellier Charlotte (manga)

Savelli René (romans)

Savelli Marine (BD)

Stahl P. J. (BD)

Teisseire Valérie (BD).

2 Place de la République Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 6 88 40 26 71 annonceur18@bbox.fr

English :

4th Festival BD des BULLES et des TEXTES organized by the Pétanque Chaurienne La Piboulette in partnership with José Marcos

To enable you to discover the full diversity of comics and BOOKS at this festival dedicated ONLY to Comics and Books, you will meet

– illustrators comics: Franco-Belgian albums, small formats, large formats, V.F. Comics, V.O. Comics, mangas, full-length stories, periodicals…

– authors books: detective stories, regionalism, thrillers, true stories, literature, poetry…

– exhibitors Comics, books and para-comics (directly related to comics): posters, bookplates, bookmarks, point-of-sale displays, puzzles, posters, board games, silkscreen prints, portfolios, original plates, modern figurines, vintage toys, vinyl records…

Authors of comics and novels will be signing their works throughout the day:

Alex Murticieliu Pencrec?h François (comics)

Aliaga David (novels)

Barcelonne Catherine (novels)

Bévé (comics)

Bringel Philippe (comics)

Brout Éric (novels)

Carchon Muriel (novels)

Castan Rémi (comics)

Cazeneuve Philippe (comics)

Clapat (comics)

Farines Brigitte (novels)

Génaux Camille (comics)

Gil Camille (novels)

Gontier Frank (comics)

Grenier Gabriel (comics)

Jany Arnaud Médicis (comics)

Kaminski Lucienne (novels)

Lyblong (stories)

Malard Laurent (cartoonist)

Michel Martin (novels)

Mortellier Charlotte (manga)

Savelli René (novels)

Savelli Marine (comics)

Stahl P. J. (comics)

Teisseire Valérie (comics).

