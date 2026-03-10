4ème Festival Bleu Pupitre Concert apéritif avec l’Ensemble Artcelli Pontarlier
4ème Festival Bleu Pupitre Concert apéritif avec l’Ensemble Artcelli Pontarlier dimanche 10 mai 2026.
4ème Festival Bleu Pupitre Concert apéritif avec l’Ensemble Artcelli
Salle Toussaint Louverture Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10 12:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Organisé par Ariolica.
Dirigé par Emmanuel Richardot. Ce concert sera suivi du traditionnel apéritif convivial. .
Salle Toussaint Louverture Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : 4ème Festival Bleu Pupitre Concert apéritif avec l’Ensemble Artcelli
L’événement 4ème Festival Bleu Pupitre Concert apéritif avec l’Ensemble Artcelli Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS