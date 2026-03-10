4ème Festival Bleu Pupitre Concert apéritif avec l’Ensemble Artcelli

Salle Toussaint Louverture Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 11:00:00

fin : 2026-05-10 12:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Organisé par Ariolica.

Dirigé par Emmanuel Richardot. Ce concert sera suivi du traditionnel apéritif convivial. .

Salle Toussaint Louverture Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : 4ème Festival Bleu Pupitre Concert apéritif avec l’Ensemble Artcelli

L’événement 4ème Festival Bleu Pupitre Concert apéritif avec l’Ensemble Artcelli Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS