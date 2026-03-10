4ème Festival Bleu Pupitre Concert ensemble guitare et instruments

Salle Toussaint Louverture Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Organisé par Ariolica.

Concert autour des musique de Copernic (des membres de cette famille étaient des compositeurs), avec également une exposition autour de ses travaux scientifiques. .

Salle Toussaint Louverture Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 4ème Festival Bleu Pupitre Concert ensemble guitare et instruments

L’événement 4ème Festival Bleu Pupitre Concert ensemble guitare et instruments Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS