4ème Festival Bleu Pupitre Concert ensemble guitare et instruments Pontarlier
4ème Festival Bleu Pupitre Concert ensemble guitare et instruments Pontarlier samedi 9 mai 2026.
4ème Festival Bleu Pupitre Concert ensemble guitare et instruments
Salle Toussaint Louverture Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Organisé par Ariolica.
Concert autour des musique de Copernic (des membres de cette famille étaient des compositeurs), avec également une exposition autour de ses travaux scientifiques. .
Salle Toussaint Louverture Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : 4ème Festival Bleu Pupitre Concert ensemble guitare et instruments
L’événement 4ème Festival Bleu Pupitre Concert ensemble guitare et instruments Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS