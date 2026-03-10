4ème Festival Bleu Pupitre Duo Samuel Bez, violon et Raphaël Bereau, guitare Pontarlier
4ème Festival Bleu Pupitre Duo Samuel Bez, violon et Raphaël Bereau, guitare Pontarlier samedi 9 mai 2026.
4ème Festival Bleu Pupitre Duo Samuel Bez, violon et Raphaël Bereau, guitare
Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Organisé par Ariolica.
Programme original, dont une oeuvre sur la physique quantique. .
Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 4ème Festival Bleu Pupitre Duo Samuel Bez, violon et Raphaël Bereau, guitare
L’événement 4ème Festival Bleu Pupitre Duo Samuel Bez, violon et Raphaël Bereau, guitare Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS