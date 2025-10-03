4ème Festival de théâtre de Pinsac Salle des fêtes Roger Vitrac Pinsac
4ème Festival de théâtre de Pinsac Salle des fêtes Roger Vitrac Pinsac vendredi 3 octobre 2025.
4ème Festival de théâtre de Pinsac
Salle des fêtes Roger Vitrac 6 rue Jean Lepointe Pinsac Lot
Tarif : – – 8 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-04
Vendredi à 20h, La nostalgie des Blattes par la compagnie La Carpe du Théâtre de la Grange de Brive
Samedi à 17h, 2 spectacles les enfants de St-Sozy et Les Petits Baladins de Labastide St-Georges
Samedi à 21h, Rhinocéros Iskadran de St-SozY
Tout public
Vendredi à 20h, La nostalgie des Blattes par la compagnie La Carpe du Théâtre de la Grange de Brive
Samedi à 17h, 2 spectacles les enfants de St-Sozy et Les Petits Baladins de Labastide St-Georges
Samedi à 21h, Rhinocéros Iskadran de St-SozY
Tout public. Buvette, restauration. .
Salle des fêtes Roger Vitrac 6 rue Jean Lepointe Pinsac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 64 00
English :
Friday at 8pm, La nostalgie des Blattes by La Carpe company from Brive’s Théâtre de la Grange
Saturday at 5pm, 2 shows: les enfants de St-Sozy and Les Petits Baladins de Labastide St-Georges
Saturday, 9pm, Rhinoceros: Iskadran from St-Sozy
All audiences
German :
Freitag um 20 Uhr, La nostalgie des Blattes von der Kompanie La Carpe des Théâtre de la Grange in Brive
Samstag um 17 Uhr, 2 Aufführungen: Die Kinder von St-Sozy und Les Petits Baladins von Labastide St-Georges
Samstag um 21 Uhr, Rhinocéros: Iskadran aus St-SozY
Alle Zuschauer
Italiano :
Venerdì alle 20.00, La nostalgie des Blattes della compagnia La Carpe del Théâtre de la Grange di Brive
Sabato alle 17.00, 2 spettacoli: I bambini di St-Sozy e Les Petits Baladins del Labastide St-Georges
Sabato alle 21.00, Rinoceronte: Iskadran di St-SozY
Aperto a tutti
Espanol :
Viernes a las 20:00 h, La nostalgie des Blattes de la compañía La Carpe del Théâtre de la Grange de Brive
Sábado a las 17.00 h, 2 espectáculos: los niños de St-Sozy y Les Petits Baladins del Labastide St-Georges
Sábado a las 21:00 h, Rinoceronte: Iskadran de St-SozY
Abierto a todos
L’événement 4ème Festival de théâtre de Pinsac Pinsac a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Vallée de la Dordogne