4ème Festival de théâtre de Pinsac Salle des fêtes Roger Vitrac Pinsac vendredi 3 octobre 2025.

Salle des fêtes Roger Vitrac 6 rue Jean Lepointe Pinsac Lot

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03 2025-10-04

Vendredi à 20h, La nostalgie des Blattes par la compagnie La Carpe du Théâtre de la Grange de Brive

Samedi à 17h, 2 spectacles les enfants de St-Sozy et Les Petits Baladins de Labastide St-Georges

Samedi à 21h, Rhinocéros Iskadran de St-SozY

Tout public

Tout public. Buvette, restauration. .

Salle des fêtes Roger Vitrac 6 rue Jean Lepointe Pinsac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 64 00

English :

Friday at 8pm, La nostalgie des Blattes by La Carpe company from Brive’s Théâtre de la Grange

Saturday at 5pm, 2 shows: les enfants de St-Sozy and Les Petits Baladins de Labastide St-Georges

Saturday, 9pm, Rhinoceros: Iskadran from St-Sozy

All audiences

German :

Freitag um 20 Uhr, La nostalgie des Blattes von der Kompanie La Carpe des Théâtre de la Grange in Brive

Samstag um 17 Uhr, 2 Aufführungen: Die Kinder von St-Sozy und Les Petits Baladins von Labastide St-Georges

Samstag um 21 Uhr, Rhinocéros: Iskadran aus St-SozY

Alle Zuschauer

Italiano :

Venerdì alle 20.00, La nostalgie des Blattes della compagnia La Carpe del Théâtre de la Grange di Brive

Sabato alle 17.00, 2 spettacoli: I bambini di St-Sozy e Les Petits Baladins del Labastide St-Georges

Sabato alle 21.00, Rinoceronte: Iskadran di St-SozY

Aperto a tutti

Espanol :

Viernes a las 20:00 h, La nostalgie des Blattes de la compañía La Carpe del Théâtre de la Grange de Brive

Sábado a las 17.00 h, 2 espectáculos: los niños de St-Sozy y Les Petits Baladins del Labastide St-Georges

Sábado a las 21:00 h, Rinoceronte: Iskadran de St-SozY

Abierto a todos

