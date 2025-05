4ème Festival des Vins des Coteaux du Giennois – Bords de loire Gien, 7 juin 2025, Gien.

Célébrez la jeune appellation des vins des Coteaux du Giennois avec ses vignerons, les Fis d’Galarne et tant d’autres, lors d’une journée festive en centre-ville de Gien ! Et soutenez la cause du Handisport !

Des stands de vignerons vous proposeront des dégustations, une vente de vins au verre ou à la bouteille, et seront accompagnés de stands de douceurs sucrées et salées.

Un programme d’animations riche et diversifié vous donnera l’occasion de vous divertir à toute heure : activités pour les enfants, musique, danse, exposition, ventes de livres, concerts…

Venez nombreux !

-Restauration place à toute heure-

Début : 2025-06-07T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-07T21:30:00.000+02:00

0238672528 https://www.gien-tourisme.fr/decouvrir/vins-des-coteaux-du-giennois/ info@gien-tourisme.fr

Bords de loire place jean jaures 45500 gien Gien 45500 Loiret