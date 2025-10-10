4ème Festival du cinéma espagnol Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains
Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Début : 2025-10-10
Fin : 2025-10-13
2025-10-10
Vendredi 10 octobre
17h30 La Guitarra flamenca * de Anton Alvarez. Documentaire.
19h30 Inauguration avec deux guitaristes exceptionnels, Christian Moreno & Christian Moreno. Bodega à 20h.
21h “Los Tigres” de Alberto Rodriguez en avant-première
Samedi 11 octobre
14h30 La reconquista de Jonás Trueba -Inédit-
17h30 La infiltrada de Arantxa Echevarría en avant-première
21h “Sorda ”* de Eva Libertad en avant-première
Dimanche 12 octobre
11h “Olivia”* de Irene Iborra Rizo- VOST & VF. Film d’animation en avant-première
14h La fleur de mon secret * de Pedro Almodóvar
16h30 CERVANTES avant DON QUICHOTTE * de Alejandro Amenábar
20h50 Ciudad sin sueño * de Guillermo Galoe. Prix SACD de la semaine de la critique à Cannes
Lundi 13 octobre
17h Tardes de soledad * de Albert Serra -Documentaire
21h Maspalomas de José Mari Goenaga et Aitor Arregi en avant-première. .
Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 01 83 57
