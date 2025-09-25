4ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL HARPE D’OCCITANIE: CONCERT DE CLELIA MUNOZ MERTENS ET INVITÉS Pouzols

4ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL HARPE D’OCCITANIE: CONCERT DE CLELIA MUNOZ MERTENS ET INVITÉS Pouzols jeudi 25 septembre 2025.

4ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL HARPE D’OCCITANIE: CONCERT DE CLELIA MUNOZ MERTENS ET INVITÉS

Pouzols Hérault

A l’occasion du Festival International Harpe d’Occitanie, la harpiste Clelia MUNOZ MERTENS réunit ses invités Elisabeth IANNANTUONI (piano) et Jean-Philippe DUONG VAN (Chant) pour une performance vibrante.

Participation libre à l’entrée de l’église.

Pouzols 34230 Hérault Occitanie

English :

For the Festival International Harpe d?Occitanie, harpist Clelia MUNOZ MERTENS brings together her guests Elisabeth IANNANTUONI (piano) and Jean-Philippe DUONG VAN (vocals) for a vibrant performance.

Free admission at the church entrance.

German :

Anlässlich des Internationalen Harfenfestivals in Okzitanien versammelt die Harfenistin Clelia MUNOZ MERTENS ihre Gäste Elisabeth IANNANTUONI (Klavier) und Jean-Philippe DUONG VAN (Gesang) zu einer vibrierenden Performance.

Freier Eintritt am Eingang der Kirche.

Italiano :

Per il Festival International Harpe d’Occitanie, l’arpista Clelia MUNOZ MERTENS si unisce ai suoi ospiti Elisabeth IANNANTUONI (pianoforte) e Jean-Philippe DUONG VAN (voce) per una vibrante performance.

Ingresso libero all’ingresso della chiesa.

Espanol :

Para el Festival Internacional de Arpa de Occitania, la arpista Clelia MUNOZ MERTENS se une a sus invitados Elisabeth IANNANTUONI (piano) y Jean-Philippe DUONG VAN (voz) en una vibrante actuación.

Entrada gratuita en la entrada de la iglesia.

