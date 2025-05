4ème Festival Jeunesse Danse – Nantheuil, 12 juin 2025 07:00, Nantheuil.

Dordogne

4ème Festival Jeunesse Danse Nantholia Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-12

12/06, 18h30, Plan d’eau Nantheuil Croisement chorégraphique Cie Duo Juste à Deux et scolaires.

12/06, 20h, Cinéma Thiviers Ciné-rencontre + film Let’s’ Dance de Ladislas Chollat.

13/06, 17h, Bibliothèque Thiviers Goûter surprise dansé + Parcours ludique de l’histoire de la danse Cie 24.92 et La Mini-Cie.

14/06, 11h15, Marché et église de Thiviers Spectacle « Chrysaloïdes » sur les parois de l’église. Cie Volt Expérience + 15h Stage de danse verticale et voltige dans les arbres, places limitées, inscription obligatoire.

17/06, 17h15, Gymnase scolaire Thiviers Atelier d’initiation à la danse en talons (ados et adultes).

20/06, Nantholia Nantheuil Spectacle « Le Ballet des Notes » école de danse, scolaires, Duo Have a Ball, Les Joyeux Thibériens. .

Nantholia

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 28 53 17

English : 4ème Festival Jeunesse Danse

German : 4ème Festival Jeunesse Danse

Italiano :

Espanol : 4ème Festival Jeunesse Danse

L’événement 4ème Festival Jeunesse Danse Nantheuil a été mis à jour le 2025-05-19 par Isle-Auvézère