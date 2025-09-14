4ème fête de la locomotion Pluvigner
4ème fête de la locomotion
Parc de la Madeleine Pluvigner Morbihan
Début : 2025-09-14 09:30:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Invité d’honneur Jean Ragnotti
Organisée Par l’AMECA .
Parc de la Madeleine Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 90 61 22 07
