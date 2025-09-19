4EME FETE DE L’AUTOMOBILE Esplanade Langlois La Ciotat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, passionnés de belles mécaniques, curieux d’un autre temps ou amateurs d’histoire vivante, venez admirer un impressionnant rassemblement de véhicules de collection à la Ciotat !

Esplanade Langlois 17 av Franklin Roosevelt, 13600 la Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

ecurie soleil classic