4ème Fête de l’Automobile Rassemblement de Véhicules Anciens La Ciotat

4ème Fête de l’Automobile Rassemblement de Véhicules Anciens La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

4ème Fête de l’Automobile Rassemblement de Véhicules Anciens

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h. Esplanade Henri Langlois La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Lancé en 2022 par l’association Écurie Soleil Classic, cet événement revient sur l’esplanade Langlois, au niveau des plages, pour le plus grand plaisir des passionnés de voitures de collection. Cette année, le programme s’annonce encore plus séduisant !

Cette manifestation est organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Une belle initiative qui permet de mettre en valeur des voitures mythiques (Ferrari, Porsche, Mustang) et d’autres, de plus grande diffusion, mais qui ont aussi compté dans l’histoire de l’automobile. 205 GTI, Golf GTI, BMW E30 ou encore 2 CV seront présentes en nombre. En moyenne, ce sont 60 voitures (le samedi) et 110 (le dimanche) que les éditions précédentes ont accueilli. Les visiteurs ont pu ainsi se rappeler des souvenirs et échanger avec les propriétaires et les bénévoles.

Une élection, par les visiteurs, du plus beau véhicule, aura lieu chaque jour.

Un défilé de voitures anciennes sera également organisé chaque jour à 16h.



Parade, élection du plus beau véhicule, animations, ambiance conviviale, anecdotes.. un programme riche pour petits et grands !

Nombreux restaurants, brasseries, snacks et glaciers à proximité. .

Esplanade Henri Langlois La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 77 28 12 contact@ecuriesoleilclassic.fr

English :

Launched in 2022 by the Écurie Soleil Classic association, this event returns to the esplanade Langlois, at beach level, to the delight of classic car enthusiasts. This year’s programme promises to be even more enticing!

German :

Diese Veranstaltung, die 2022 von der Vereinigung Écurie Soleil Classic ins Leben gerufen wurde, kehrt zur Freude aller Oldtimer-Fans auf die Esplanade Langlois an den Stränden zurück. Dieses Jahr verspricht das Programm noch verführerischer zu werden!

Italiano :

Lanciato nel 2022 dall’associazione Écurie Soleil Classic, questo evento torna sull’esplanade Langlois, a livello della spiaggia, per la gioia degli appassionati di auto d’epoca. Il programma di quest’anno promette di essere ancora più allettante!

Espanol :

Lanzado en 2022 por la asociación Écurie Soleil Classic, este evento regresa a la explanada Langlois, a pie de playa, para deleite de los amantes de los coches clásicos. El programa de este año promete ser aún más atractivo.

L’événement 4ème Fête de l’Automobile Rassemblement de Véhicules Anciens La Ciotat a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de La Ciotat