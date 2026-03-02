4ème Fête du livre jeunesse

Salle du terminus ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Entrée libre et gratuite

10h Ouverture du salon

11h: Inauguration

10h > 17h Rencontres, dédicaces, animations, arteliers

Participants et animations proposées

● Dédicaces des auteurs invités

Fabienne Roulié, Anne Isabelle Le Touzé, Estelle Ballon-Spagnol, Marc Lizano, Stéphane Nicolet

● Exposition des travaux d’élèves

● Animations L’histoire de Mr CARRE, par la Cie de l’instant

pour les 2-6 ans de 10h30-11h et 11h30-12h00

● Atelier lecture en mouvement, à la découverte du livre et album audio Air Cake avecl’auditrice Catherine Cary

→ pour les 7-10 ans à 14h30

Atelier BD avec Marc Lizano

→ pour + 10 ans de 14h30-15h30

● Animation jeux Coopératifs avec l’association Minna No Game

→ pour + 11 ans

Grand jeu d’énigmes -Médiathèque Arreau

Exposants:

Espace de lectures libres

Libraire Le vagabond mobile

Editions ATHIZES- maison d’édition jeunesse

Des livres pour tous Médiathèque départementale

Médiathèques

Association Minna No Game

.

Salle du terminus ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie mediatheque.arreau@gmail.com

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English :

Free admission

10am: Opening of the show

11h: Inauguration

10 a.m. > 5 p.m.: Meetings, book signings, events, art workshops

Participants and activities

? Signings by guest authors

Fabienne Roulié, Anne Isabelle Le Touzé, Estelle Ballon-Spagnol, Marc Lizano, Stéphane Nicolet

? Exhibition of students? work

? Animations L’histoire de Mr CARRE, by Cie de l’instant

for 2-6 year olds from 10.30am-11am and 11.30am-12pm

? Reading in motion workshop, discovering the book and audio album Air Cake with auditor Catherine Cary

? for 7-10 year-olds at 2:30pm

Comics workshop with Marc Lizano

? for ages 10+ at 2:30-3:30 pm

? Cooperative games with the Minna No Game association

? for + 11 years

Great puzzle game -Médiathèque Arreau

Exhibitors:

Free reading area

Le vagabond mobile bookshop

Editions ATHIZES- children’s publishing house

Books for all Médiathèque départementale

Media libraries

Association Minna No Game

L’événement 4ème Fête du livre jeunesse Arreau a été mis à jour le 2026-03-27 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65