4ème Fête du livre jeunesse Salle du terminus Arreau
4ème Fête du livre jeunesse Salle du terminus Arreau samedi 4 avril 2026.
4ème Fête du livre jeunesse
Salle du terminus ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Entrée libre et gratuite
10h Ouverture du salon
11h: Inauguration
10h > 17h Rencontres, dédicaces, animations, arteliers
Participants et animations proposées
● Dédicaces des auteurs invités
Fabienne Roulié, Anne Isabelle Le Touzé, Estelle Ballon-Spagnol, Marc Lizano, Stéphane Nicolet
● Exposition des travaux d’élèves
● Animations L’histoire de Mr CARRE, par la Cie de l’instant
pour les 2-6 ans de 10h30-11h et 11h30-12h00
● Atelier lecture en mouvement, à la découverte du livre et album audio Air Cake avecl’auditrice Catherine Cary
→ pour les 7-10 ans à 14h30
Atelier BD avec Marc Lizano
→ pour + 10 ans de 14h30-15h30
● Animation jeux Coopératifs avec l’association Minna No Game
→ pour + 11 ans
Grand jeu d’énigmes -Médiathèque Arreau
Exposants:
Espace de lectures libres
Libraire Le vagabond mobile
Editions ATHIZES- maison d’édition jeunesse
Des livres pour tous Médiathèque départementale
Médiathèques
Association Minna No Game
.
Salle du terminus ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie mediatheque.arreau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free admission
10am: Opening of the show
11h: Inauguration
10 a.m. > 5 p.m.: Meetings, book signings, events, art workshops
Participants and activities
? Signings by guest authors
Fabienne Roulié, Anne Isabelle Le Touzé, Estelle Ballon-Spagnol, Marc Lizano, Stéphane Nicolet
? Exhibition of students? work
? Animations L’histoire de Mr CARRE, by Cie de l’instant
for 2-6 year olds from 10.30am-11am and 11.30am-12pm
? Reading in motion workshop, discovering the book and audio album Air Cake with auditor Catherine Cary
? for 7-10 year-olds at 2:30pm
Comics workshop with Marc Lizano
? for ages 10+ at 2:30-3:30 pm
? Cooperative games with the Minna No Game association
? for + 11 years
Great puzzle game -Médiathèque Arreau
Exhibitors:
Free reading area
Le vagabond mobile bookshop
Editions ATHIZES- children’s publishing house
Books for all Médiathèque départementale
Media libraries
Association Minna No Game
L’événement 4ème Fête du livre jeunesse Arreau a été mis à jour le 2026-03-27 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
À voir aussi à Arreau (Hautes-Pyrénées)
- Jeu de piste Cloches et clochers au départ d’Arreau RDV à l’office de tourisme d’Arreau Arreau 4 avril 2026
- Visite guidée d’Arreau Office de Tourisme Arreau 15 avril 2026
- Visite guidée d’Arreau Office de Tourisme Arreau 10 juin 2026
- Visite guidée d’Arreau Office de Tourisme Arreau 24 juin 2026
- TOURS ET DETOURS à Arreau Office de Tourisme Arreau 28 juin 2026