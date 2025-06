4ème Feu de la Saint Jean Varennes-sur-Allier 28 juin 2025 07:00

Allier

4ème Feu de la Saint Jean
Stade de Beaupuy
Varennes-sur-Allier
Allier

4ème feu de la Saint Jean organisé par le comité des fêtes avec retraite aux flambeaux au stade de Beaupuy.

Départ 21h du parking du collège

Soirée animée par le groupe Mindset Folk Blues.

Stade de Beaupuy

Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 04 53

English :

4th Saint John’s bonfire organized by the Comité des fêtes with torchlight procession to the Beaupuy stadium.

Departure 9pm from the college parking lot

Evening entertainment by Mindset Folk Blues.

German :

4. Johannisfeuer, organisiert vom Festkomitee mit Fackelzug im Stadion von Beaupuy.

Abfahrt 21 Uhr vom Parkplatz des Collège

Abendunterhaltung durch die Gruppe Mindset Folk Blues.

Italiano :

4° falò di San Giovanni organizzato dal comitato dei festeggiamenti con fiaccolata fino allo stadio Beaupuy.

Partenza alle 21.00 dal parcheggio del college

Intrattenimento serale a cura del gruppo Mindset Folk Blues.

Espanol :

4ª hoguera de San Juan organizada por la comisión de fiestas con procesión de antorchas hasta el estadio Beaupuy.

Salida a las 21h desde el aparcamiento del colegio

Animación nocturna a cargo del grupo Mindset Folk Blues.

